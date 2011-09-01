На Львівщині продовжать впорядкувати військові кладовища

Львів. 1 вересня. УНІАН. У вересні Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» продовжить розпочаті у 2010 році роботи з впорядкування військових кладовищ часів Першої Світової війни на території Сколівського, Стрийського, Старосамбірського району Львівської області. Про це УНІАН повідомили у товаристві «Пам’ять».

Зокрема, роботи проводитимуть у селі Головецько, Верхня та Нижня Рожанка, Козьова, Гребенів, Орява, Завадів, Нижухів, Райлів, Воля. На кладовищах буде встановлено пам’ятні знаки з інформацією про загиблих. Роботи з впорядкування військових поховань спрямовані на підготовку Львівщини до відзначення у 2014 році, 100 річчя від початку Першої світової війни.

Ці роботи буде проведено за фінансової підтримки Львівської обласної ради, Управління охорони культурної спадщини Львівської ОДА, Сколівської районної ради, Німецької народної спілки по догляду за військовими похованнями, Австрійського «Чорного Хреста», за кошти меценатів підприємства «Леоні» та готелю «Магніт», а також силами місцевих мешканців.

«Окрім цього, будуть проведені пошукові роботи, щоби виявити місця санітарних захоронень часів Першої світової війни; ексгумація останків загиблих у військових діях вояків, та їх перезахоронення», – сказав голова Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомир Горбач.

Товариство звертається до жителів Львівщини з проханням надати інформацію про невпорядковані місця поховань періоду Першої та Другої світових війн, «Карпатської Січі», вояків УПА, Української дивізії «Галичина» за адресою: м. Львів вул. Медвецького, 7 кв. 7. тел. 03222925461, 0984578819 (Любомир Горбач).