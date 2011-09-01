На Львівщині сьогодні грози, град

Львів. 1 вересня. УНІАН. У Львівській області сьогодні через грози, град та високу пожежну небезпеку оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

В області мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень по півдню території місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний з переходом на північно-західний вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 5 – 10º тепла, вдень 20 – 25º тепла.

Окрім цього, 1 вересня збережеться подекуди висока пожежна небезпека (4 кл.), в Бродівському районі надзвичайна пожежна небезпека (5 кл.). Вдень по півдню території місцями грози, град.