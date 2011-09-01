На Львівщині відбудеться свято «Козацькі забави»

Львів. 1 вересня. УНІАН. 4 вересня на стадіоні села Градівка Городоцького району відбудеться культурно-спортивне свято "Козацькі забави", присвячене 20-ій річниці Незалежності України та Дню фізичної культури і спорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ініціаторами свята виступили управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівська обласна організація ФСТ «Колос», Львівський обласний центр «Спорт для всіх», обласний комітет профспілки працівників АПК, Городоцька райдержадміністрація, Градівська сільська рада.

Програмою передбачено змагання козацьких куренів: піднімання ковбиці, метання довбні, переміщення воза, козацька передаванка, перетягування линви та конкурс на краще приготування козацької страви, а також концертна програма за участю гуртів художньої самодіяльності села Градівка.

Урочисте відкриття свята о 12.00.