Стадіон у Львові матиме 26 "фаст-фудів"

Львів. 1 вересня. УНІАН. На будівельному майданчику львівської арени завершують внутрішні роботи на павільйонах, які розташовані вздовж усієї променади. Всього на стадіоні споруджено 40 павільйонів, 26 «фаст-фудів» і 14 санітарних приміщень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро 2012 у м. Львові».

За словами директора з будівництва стадіону та об’єктів інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимира Карпяка, на даний момент в більшості павільйонів завершують внутрішні оздоблювальні і фасадні роботи, стелять плитку, заповнюють отвори.

«Зважаючи на те, що роботи ведуться у режимі нон-стоп, цілодобово, усі будівельні роботи з влаштування павільйонів закінчать вчасно, а саме до кінця вересня», - запевнив Володимир Карпяк.