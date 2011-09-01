Янукович зустрівся з Цимбалюком

Львів. 1 вересня. УНІАН. 1 вересня відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з головою Львівської обласної державної адміністрації Михайлом Цимбалюком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час зустрічі Віктор Янукович та Михайло Цимбалюк детально обговорили питання підготовки та проведення футбольного чемпіонату Європи «Євро-2012», а також питання розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема будівництва двох прикордонних переходів «Грушів - Будомєж» та «Угринів - Долгобичув».

Також на зустрічі Президента України з головою Львівської ОДА піднімалося питання реконструкції Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Михайло Цимбалюк повідомив Президента України, що найближчим часом він проведе нараду із керівництвом театру, на якій буде розглянуть та узгоджено певні пропозиції щодо відновлення театру.