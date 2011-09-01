Львівська митниця у серпні виконала планові показники на 130%

Львів. 1 вересня. УНІАН. У серпні Львівська митниця перерахувала до державного бюджету 429,4 млн. грн., що є найбільшим показником за весь час її роботи. Планові завдання виконано на 130%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Порівняно з серпнем минулого року надходження митних платежів збільшилися на 109,3 млн. грн. (або на 34,1%). Середньоденні надходження становили 19,5 млн. грн. проти 15,2 у відповідному періоді минулого року.

Загалом за вісім місяців цього року Львівська митниця перерахувала до державного бюджету 2 млрд. 611 млн. грн., що на 585,6 млн. грн., або на 28,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.