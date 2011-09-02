Цимбалюк привітав Ігоря Юхновського із Днем народженням

Львів. 2 вересня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк привітав Героя України, академіка НАН України Ігоря Юхновського із днем народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Прийміть найсердечніші вітання з нагоди Дня народження і побажання щастя, добра, рясних Божих ласк, віри в себе і свої сили, радості, успіхів, удачі та благополуччя», - йдеться у привітання голови облдержадміністрації Михайла Цимбалюка.

Ігор Юхновський народився 1 вересня 1935 року в с. Княгинине, тепер Млинівського району Рівненської області.

Лауреат премії АН УРСР ім. М. М. Крилова, Кавалер орденів «Знак пошани» (1975), Трудового Червоного Прапора (1985), Вітчизняної війни I ступеня (1985), Відзнаки Президента України (1995), Ордена За заслуги I ступеня (2000), Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2002).

Герой України та кавалер ордена Держави (2005).