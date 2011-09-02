Офіційний курс валют на 2 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 2 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1700 (на 1 вересня – 797.1200). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1138.7573 (на 1 вересня – 1151.8384) 10 RUB – 2.7592 (на 1 вересня – 2.7556) 100 PLN – 274.7834 (на 1 вересня – 277.6786).

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