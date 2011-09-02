Офіційний курс валют на 2 вересня
09:24, 02 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 2 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1700 (на 1 вересня – 797.1200). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1138.7573 (на 1 вересня – 1151.8384)
10 RUB – 2.7592 (на 1 вересня – 2.7556)
100 PLN – 274.7834 (на 1 вересня – 277.6786).
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