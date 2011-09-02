Призначено стипендії провідним спортсменам Львівщини

Львів. 2 вересня. УНІАН. Призначено стипендії Президента України провідним спортсменам та тренерам Львівської області з олімпійських видів спорту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, такі стипендії у Львівській області отримуватимуть Ігор Шимечко – срібний призер чемпіонату Європи 2011 року з важкої атлетики ( у розмірі 5 тисяч гривень), Ярослав Мартинюк – тренер срібного призера чемпіонату Європи 2011 року з важкої атлетики Шимечка І.М. ( у розмірі 5 тисяч гривень), Андрій Пістун – тренер чемпіонки Європи 2011 року з вільної боротьби Остапчук Ю.А. ( у розмірі 7 тисяч гривень), Юлія Остапчук– чемпіонка Європи 2011 року з вільної боротьби (у розмірі 7 тисяч гривень).