У центрі Львова в ДТП травмовано 83-річного чоловіка

Львів. 2 вересня. УНІАН. 1 вересня у чергову частину відділу ДАІ міста Львова з травмпункту №2 надійшло повідомлення про те, що до них після ДТП із тілесними ушкодженнями звернувся 83-річний житель міста Соснівка Сокальського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, чоловік повідомив, що тілесні ушкодження (забій грудної клітки справа) він отримав 1 вересня близько 12.00 у Львові на проспекті Свободи, унаслідок падіння у салоні невідомого йому транспортного засобу.

Зараз обставини цієї ДТП з’ясовуються. Свідків цієї автопригоди закликаємо зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102.