Службовці розікрали понад 11 тисяч тонн пшениці

Львів. 2 вересня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили службових осіб одного з хлібоприймальних підприємств Львівської області, які незаконно реалізували зерно, що належить Аграрному фонду України, на суму понад 14 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що у 2010 році посадовці підприємства уклали угоди з Аграрним фондом України щодо складського зберігання зерна пшениці у кількості понад 12 тисяч тонн.

Під час перевірки було встановлено, що посадові особи комерційної структури, зловживаючи службовим становищем, розтратили 11 120 тонн зерна пшениці, у результаті чого державному бюджету завдано значних збитків.

Перевірку ініціювала СБУ та провела - Державна інспекція за якістю сільськогогосподарської продукції та моніторингу ринку України.

16 серпня СБУ у Львівській області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.