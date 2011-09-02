Львівські прикордонники затримали двох іранців

Львів. 2 вересня. УНІАН. Військовослужбовці Львівського прикордонного загону відділу прикордонної служби «Рава-Руська» на відстані 800 метрів від лінії державного кордону (у лісі) затримали двох невідомих громадян. Про це УНІАН повідомила прес-секретар начальника Львівського прикордонного загону, майор Ярослава Мельник.

Під час розмови із затриманими було встановлено, що ці дві невідомі особи є громадянами Ірану 1987 та 1986 р. н. Також стало відомо, що до України ці чоловіки потрапили через міжнародний пункт пропуску "Бориспіль".

Іранці повідомили, що мали намір потрапити до Республіки Польща, перейшовши державний кордон із настанням темряви.