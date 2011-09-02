На Львівщині оздоровлено 51% дітей
Витрачено 16,3 млн. грн.
Львів. 2 вересня. УНІАН. У Львівській області за підсумками літнього оздоровчого сезону відпочили та були оздоровлені 131 683 дитини (51% дітей шкільного віку). Про це на прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.
Профінансовано заходи з оздоровлення та відпочинку дітей з обласного та місцевих бюджетів галузі освіти на 16,3 млн. грн.
На особливому контролі стояло питання забезпечення літнім відпочинком та оздоровленням дітей-сиріт, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних сімей.
Протягом літа оздоровлено дітей соціально незахищених категорій:
- 1766 (100%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
- 3143 (76%) дітей з особливими освітніми потребами,
- 30307 (60,5%) дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей,
- 887 (80%) дітей групи ризику.
Найбільше оздоровлено дітей у Жовківському (53%), Миколаївському (53%), Жидачівському (52%), Стрийському (52%), Самбірському (51%), Пустомитівському (50%). Золочівському (50%), Городоцькому (50%).