На Львівщині оздоровлено 51% дітей

Львів. 2 вересня. УНІАН. У Львівській області за підсумками літнього оздоровчого сезону відпочили та були оздоровлені 131 683 дитини (51% дітей шкільного віку). Про це на прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Профінансовано заходи з оздоровлення та відпочинку дітей з обласного та місцевих бюджетів галузі освіти на 16,3 млн. грн.



На особливому контролі стояло питання забезпечення літнім відпочинком та оздоровленням дітей-сиріт, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних сімей.



Протягом літа оздоровлено дітей соціально незахищених категорій:

- 1766 (100%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

- 3143 (76%) дітей з особливими освітніми потребами,

- 30307 (60,5%) дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей,

- 887 (80%) дітей групи ризику.



Найбільше оздоровлено дітей у Жовківському (53%), Миколаївському (53%), Жидачівському (52%), Стрийському (52%), Самбірському (51%), Пустомитівському (50%). Золочівському (50%), Городоцькому (50%).