Табори та санаторії на Львівщині інвентаризують

Львів. 2 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що найближчим часом підпише розпорядження про проведення інвентаризації позаміських таборів відпочинку, санаторіїв та відпочинкових закладів інших форм власності.

Також буде проведено розмову із власниками санаторіїв щодо того, щоб діти змогли відпочивати у цих закладах наступного року.

Михайло Цимбалюк також наголосив, що потрібно провести спеціальну роботу із санаторіями, які належать профспілковим організаціям, а також перебувають у приватній формі власності.