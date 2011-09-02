Цьогоріч Львівщина отримала на ремонт шкіл 30 млн. грн.

Львів. 2 вересня. УНІАН. До 1 вересня цього року на Львівщині введено в експлуатацію чотири навчальні заклади і ще чотири буде здано в експлуатацію до кінця цього року. Для порівняння, загальна кількість введених в експлуатацію шкіл по всій Україні становить 22. Про це на прес-конференції повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк відзначив, що на добудову шкіл у 2011 році область отримала 30 мільйонів гривень, а у 2012 році планується здачу в експлуатацію не менше 10 шкіл області. Голова також повідомив, що на Львівщині розвивається приватні дошкільні заклади освіти, зокрема у жовтні у Львові буде здано в експлуатацію перший в Україні за формою виховання дітей такий навчальний заклад.

Михайло Цимбалюк нагадав, що також планується здача у експлуатацію сучасного виховного комплексу у с.Зимна вода, левову частку на будівництво якого виділила держава, проте до цього будівництва долучились і місцеві мешканці.

З метою своєчасної підготовки загальноосвітніх навчальних закладів області до навчального 2011/2012 року та роботи в осінній період до 25 серпня виконано ремонт шкільних приміщень в усіх 1433 школах області за кошти передбачені місцевими бюджетами, спонсорські кошти та за допомогою батьківських громад. При цьому у 853 навчальних закладах проведено поточний ремонт, у 112 навчальних закладах – капітальний ремонт приміщень.

Найбільшу кількість капітальних ремонтів шкіл виконано у Старосамбірському районі - 14, в Кам'янка-Бузькому району - 8, у Миколаївському районі - 7.

Найбільше коштів передбачено у Старосамбірському районі - 5,7 млн.грн., Бродівському районі - 2,8 млн.грн., Сокальському районі - 2,2 млн.грн., Городоцькому - 1,5 млн.грн.

Загалом для підготовки навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період передбачено 33950,3 тис.грн., залучено спонсорських коштів близько 9 млн. гривень. З них найбільше у Пустомитівському, Городоцькому, Бродівському, Перемишлянському, Радехівському, Сокальському, Стрийському районах.