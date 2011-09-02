Дипломи чиновників Львівщини перевірятимуть

Львів. 2 вересня. УНІАН. На Львівщині перевірять дипломи усіх працівників обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив на прес-конференції 2 вересня у Львові.

Михайло Цимбалюк уже дав відповідне доручення.

«Я дав відповідне доручення, робота з даного питання вже проводиться», - сказав Михайло Цимбалюк.