Дипломи чиновників Львівщини перевірятимуть
12:48, 02 вересня 2011Львів
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Доручення Цимбалюка
Львів. 2 вересня. УНІАН. На Львівщині перевірять дипломи усіх працівників обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій. Про це голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив на прес-конференції 2 вересня у Львові.
Михайло Цимбалюк уже дав відповідне доручення.
«Я дав відповідне доручення, робота з даного питання вже проводиться», - сказав Михайло Цимбалюк.
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