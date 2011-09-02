Цимбалюк оглянув, як очищують ставки в УКУ

Львів. 2 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув виконання проекту очищення ставків та гирла річки Зубра, що розташовані на території УКУ.

Роботи з очищення ставків виконуються в рамках Інвестиційного проекту комплексного протипаводкового захисту Львівської області. В ході робіт буде здійснено поглиблення цих ставків та виїмка ґрунту загальною площею понад 20 тисяч куб.м. Береги будуть укріплені георешіткою та здійснено благоустрій території.

Під час оглядин території Михайло Цимбалюк поцікавився у проректора з адміністративного управління УКУ Мирослава Сеника, про роботи з підготовки місця для таборування скаутів, що приїдуть до Львова на святкування 100-річчя ПЛАСТу. «Місце для таборування вже обрано. Зараз ця територія ще буде підсипана землею, згодом засаджена травою, і буде повністю готова до серпня наступного року.» - зазначив Мирослав Сеник.

Своєю чергою, Михайло Цимбалюк наголосив, що реалізація даного проекту важлива не лише для Українського католицького університету, а й для екології та іміджу усього Львова.

Керівництво УКУ висловило вдячність голові Львівської обласної державної адміністрації за підтримку та патронат закладу.

Роботи з очищення ставків на території УКУ проводяться під керівництвом генеральної підрядної організації ТзОВ «ТКС Гідроресурс» на субпідряді ТзОВ «Радехівська ПМК-188». Роботи планується завершити до листопада 2011 р.