Президентський виш біля Львова «розростається»

Львів. 2 вересня. УНІАН. У президентському виші біля Львова розпочали набір вступників та слухачів – майбутніх держслужбовців нової генерації. Зокрема, у 2011 році до навчального процесу у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ЛРІДУ НАДУ) приступлять на 30 відсотків більше вступників, ніж торік.

Про це повідомили УНІАН у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Директор ЛІДУ Володимир Загорський зазначає, що цей рік в Інституті розпочали у позитивному настрої. Адже загалом тут була хороша конкурсна ситуація за усіма спеціальностями.

«Більше того, порівняно із минулим роком, цьогоріч ми зарахували на перший курс на 30% більше поступаючих. Це свідчить про те, що виш має рейтинг. Крім того, збільшилося державне замовлення. Так, якщо торік було 130 осіб, то цього року за державним замовленням приступлять до навчання 350 людей», – сказав директор вишу.

Студенти, які навчаються у цьому виші, мають можливість виїжджати закордон, стажуватися у Польщі, Німеччині та інших країнах світу. Започатковано нову програму спільно із Гарвардським університетом (приватний університет в Кембриджі, Массачусетс, заснований у 1636 році і є найстарішим діючим вищим навчальним закладом у США).

«Зокрема, у Гарвард буде відібрано лише кращих з найкращих 50 осіб – золотих медалістів і тих, хто закінчив навчання у виші з червоним дипломом. Адже там навчання здійснюватиметься винятково англійською мовою. Після закінчення навчання у США, ці особи отримають одразу два дипломи – про навчання у Гарвардському університеті та про навчання у Національній академії державного управління при Президентові України. Разом з тим, випускники, які пройдуть стажування у Гарварді, надалі будуть працювати в Адміністрації Президента України, у Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України та регіональних адміністраціях», – сказав Володимир Загорський.

Керівництво Львівського регіонального інституту державного управління скерувало до Національної академії державного управління пропозиції щодо навчання у них двох львів’ян, які матимуть змогу у складі елітного набору цього вишу проходити піврічне стажування у Гарвардському університеті. «Скажу, що зі всіх 50-ти осіб, які увійшли до складу елітного набору Національної академії державного управління та будуть стажуватися у Гарвардському університеті, а їх було всього 380, наші випускники посіли у рейтингу 5 і 8 місця», – зауважив Володимир Загорський.