Цимбалюк привітав підприємців Львівщини з професійним святом

Львів. 2 вересня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, 2 вересня, взяв участь в урочистостях з нагоди Дня підприємця, які проходили в Палаці культури залізничників.

Звертаючись до підприємців, Михайло Цимбалюк сказав: «Це велика плеяда фахових людей, котрі впливають на реформування економіки, мають свою життєву, економічну та суспільно-політичну позицію. Я вдячний усім вам, що 18% зведеного обласного бюджету наповнюється за рахунок малого і середнього бізнесу» - зазначив у вітанні М.Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА також подякував громадським організаціям підприємців області за їхню небайдужість до економічних процесів області та запевнив, що як голова Львівської облдержадміністрації надалі сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу та створюватиме комфортні умови праці для підприємців.

Слід зазначити, що за 2011 рік значно зменшилася кількість скарг підприємців на роботу контролюючих та правоохоронних органів, що свідчить про їх вдалу співпрацю.

Також Михайло Цимбалюк нагородив відзнаками кращих підприємців Львівщини.