Уряд виділить Львівщині кошти на утилізацію сміття

Львів. 2 вересня. УНІАН. Кабінет Міністрів України погодився відкрити для Львівської області лінію сортування та утилізації сміття за кошти Державного бюджету України, а місцева влада зобов’язана знайти земельну ділянку. Про це на прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Я кожного дня питаю у Андрія Садового, чи є вже знайдена ділянка і як місто планує працювати у цьому напрямку. КМУ погодився відкрити лінію сортування та утилізації сміття за кошти державного бюджету України, а від місцевої влади вимагається знайти земельну ділянку», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА наголосив, що на Грибовицькому сміттєзвалищі потрібно утилізувати сміття, яке уже там є і додав, що важливо не допустити ситуації, коли сміттєзвалище закриється і усі про нього забудуть.

«На закрите сміттєзвалище просити гроші набагато важче, аніж на діюче, тому усі ці процеси треба робити паралельно. Грибовицьке сміттєзвалище – це наша спільна відповідальність: і міської влади, і екологічних служб області» - сказав Михайло Цимбалюк.