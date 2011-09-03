У Львові профспілки пікетуватимуть міську міліцію і прокуратуру

Львів. 3 вересня. УНІАН. З 5 вересня Львівська обласна асоціація Вільних профспілок розпочинає у Львові безстрокову акцію протесту метою якої є «припинення корупційних дій в правоохоронних органах і прокуратурі».

Про це повідомив УНІАН один із співорганізаторів акції, правовий інспектор Конфедерації вільних профспілок України Андрій Корчинський.

Як поінформував Андрій Корчинський, 5 вересня, о 9.00, біля приміщення Львівського міського управління внутрішніх справ (м.Львів, вул.. Степана Бандери, 1) розпочнеться пікетування в якому візьмуть участь водії таксі, працівники львівських базарів, ринку «Торпедо», а також представники від Об’єднання профспілок Львівщини.

«Ми передамо міському керівництву міліції свої вимоги щодо припинення корупційних дій в правоохоронних органах та органах прокуратури і хочемо побачити та почути реакцію на них та які заходи будуть вживатися», - розповів Андрій Корчинський.

За його словами, у подальшому організатори акції планують поетапно проводити аналогічні акції пікетування біля обласної та міської прокуратури Львова.