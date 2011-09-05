Прокуратура порушила справу проти Огури

Львів. 5 вересня. УНІАН. Органи прокуратури Львівської області провели перевірку підставності видачі диплома про вищу освіту на ім’я колишнього начальника управління освіти Львівської міської ради Володимира Огури. Порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

З’ясовано, що посадовець не закінчував у 1998 році навчання у Львівському державному університеті ім.І.Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» та не отримував диплом цього навчального закладу.

За фактом підроблення зазначеного документа порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України (підроблення документів).

Проведення досудового слідства у цій справі доручено слідчому відділу Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області.

Хід розслідування у справі перебуває на контролі прокуратури м.Львова.