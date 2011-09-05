«Леоні» збудує новий завод на Львівщині

Львів. 5 вересня. УНІАН. 3 вересня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів зустріч із генеральним директором ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» Варнером Йоганом Гайллінгером. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі обговорено питання поточної діяльності підприємства та планів на майбутнє, які уже реалізовуються, зокрема будівництво нового заводу підприємства у місті Броди на Львівщині. ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» розглядав можливість будівництва заводу у Івано-Франківській або Чернівецькій областях, проте прийняв рішення будувати новий завод на Львівщині.

Голова Львівської ОДА наголосив, що підтримує реалізацію цього проекту і додав, що влада максимально сприятиме роботі підприємства. Також Михайла Цимбалюка поінформовано про те, що у 2014 році підприємство планує збільшити свій штат працівників до 3,5 тисячі, а до кінця 2011 року буде збудовано перший цех заводу.

Михайло Цимбалюк подякував Варнеру Йогану Гайллінгеру за дотримання слова про розширення виробництва, яке було дано узимку, під час попередньої зустрічі.