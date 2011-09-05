Офіційний курс валют на 5 вересня
09:50, 05 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 5 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD –797.1700 (на 2 вересня – 797.1700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1136.3658 (на 2 вересня – 1138.7573)
10 RUB – 2.7431 (на 2 вересня – 2.7592)
100 PLN – 271.7213 (на 2 вересня – 274.7834).
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