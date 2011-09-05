Цимбалюк: Наше завдання – захистити споживача

Львів. 5 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 5 вересня провів селекторну нараду із керівниками структурних підрозділів ОДА, головами райдержадміністрації, керівниками територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади тощо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА, під час селекторної наради, серед інших питань, обговорювалось питання про стан підготовки житлово-комунального господарства населених пунктів області до опалювального сезону 2011/12 року.

Розпорядженням голови ОДА від 19.05.2011 № 427 затверджено Організаційні заходи щодо забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства Львівської області до опалювального сезону 2011/12 року.

Пріоритетними завданнями підготовчого періоду було визначено:

- виконання запланованих заходів з підготовки об'єктів життєзабезпечення населених пунктів області до роботи в зимовий період 2011/12 року у повному обсязі та у встановлені терміни;

- забезпечення до початку опалювального сезону стовідсоткових розрахунків за спожиті енергоносії.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив, що жодне підприємство не отримає ні газу, ні електроенергії, якщо вчасно не розрахується із боргами за минулий рік.

Відповідно до поставлених Урядом України завдань стовідсоткове завершення робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2011/12 року необхідно здійснити до 1 жовтня 2011 року.

На 1 вересня 2011 року, рівень оплати спожитого природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики з початку 2011 року становить 85,0%, сума заборгованості – 67,3 млн. грн., а за період з початку опалювального сезону 2010/11 року рівень розрахунків становить – 76,7 відсотка (середній по Україні 71%) сума заборгованості – 167,2 млн. гривень.

Найбільший обсяг заборгованості за спожитий газ допустили:

ЛМКП «Львівтеплоенерго» - 91,4 млн. грн.;

КП «Червоноградтеплокомуненерго» - 24,5 млн. грн.;

ЛМКП «Залізничнетеплоенерго» - 12,7 млн. грн.;

КП «Дрогобичтеплокомуненерго» - 6,7 млн. грн.;

КП «Стрийтеплокомуненерго» - 4,3 млн. грн.;

КП «Наше місто» м. Трускавець – 4,3 млн. грн.;

КП «Бродитеплокомуненерго» - 3,9 млн. грн.;

КП «Золочівтеплокомуненерго» -2,5 млн. грн.

Враховуючи існуючий стан, органам місцевого самоврядування необхідно вжити невідкладних дієвих заходів щодо забезпечення розрахунків за природний газ відповідно до погоджених та затверджених ДК «Газ України» гарантійних листів – графіків до 1 жовтня 2011 року.