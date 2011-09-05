На «Скіфі» встановили перше крісло

Львів. 5 вересня. УНІАН. Минулого тижня на футбольному полі комплексно-спортивної бази «Скіф» у Львові засіяли газон. Щодня фахівці чотири рази здійснюють автоматичний полив поля і на сьогодні вже помітно перший прошарок трав’яного покриву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

На «Скіфі» буде натуральний газон з дренажем, а також вже влаштовують освітлення поля з легкоатлетичними секторами одиницею освітленості 2000 люкс.

«Після того як трава проросте, її двічі покосять і вже після того поле буде готовим до проведення футбольних матчів», - зазначив керівник проекту з будівництва тренувальної бази «Скіф» Степан Свінціцький. Він також повідомив, що цього місяця фахівці повинні встановити два сучасних відео екрани.

Поряд з цим будівельники змонтували перше крісло на відкритих трибунах, і два – на критих трибунах. Всього на трибунах встановлять 4033 глядацьких крісел. Монтаж усіх сидінь планують завершити протягом місяця.