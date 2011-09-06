Велоестафета „Спорт для всіх єднає Україну” стартувала на Львівщині

Львів. 6 вересня. УНІАН. Вчора голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на урочистій зустрічі привітав учасників Всеукраїнської велоестафети „Спорт для всіх єднає Україну”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Ви маєте велику честь вшанувати видатного українського письменника, вченого, громадського діяча Івана Франка з народи 155-ї річниці від його дня народження, здійснивши марш територією України», - сказав М.Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА зазначив, що подібними заходами ми об’єднуємо нашу державу, наші області.

Після вітального слова М.Цимбалюка відбулось урочисте покладання квітів до пам’ятника Івану Франкові, що здійснили Олімпійський чемпіон Олександр Петрів та Майстер спорту України Андрій Каргут.

По закінченню заходу Михайло Цимбалюк урочисто передав прапор України капітану команди Львівської області Андрію Каргуту та побажав доброї дороги.