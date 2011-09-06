Італійці до Євро-2012 знімуть фільм про Україну

Львів. 6 вересня. УНІАН. Перший національний канал Італії зніме 50-хвилинний документальний фільм про Україну. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Для зйомки презентаційних сюжетів 8-9 вересня 2011 року до Львова завітають представники італійської компанії «Arimvideo». Італійські ЗМІ зніматимуть сюжет про стародавнє місто Львів, зокрема про туристично- привабливі об’єкти міста – найдавніші історико-архітектурні пам’ятки, найкращі взірці сакральної, монументальної архітектури, найцікавіші об’єкти природо-заповідного фонду.



Італійські телевізійники матимуть нагоду познайомитись з особливостями української культури, місцевими традиціями, звичаями народу, які найбільш яскраво представлені у Львові - культурній та духовній столиці України.

Відзнятий фільм про Україну буде показано в одній з найпопулярніших програм про туризм та відпочинок „У підніжжя Кіліманджаро” на Першому національному каналі Італії.



Такий проект стане доброю нагодою для популяризації регіону за кордоном, промоції його туристичних можливостей на міжнародному рівні та сприятиме збільшенню кількості туристів, які відвідають область під час футбольного чемпіонату.