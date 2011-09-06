Офіційний курс валют на 6 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 6 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD –797.1700 (на 5 вересня – 797.1700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1126.0823 (на 5 вересня – 1136.3658) 10 RUB – 2.7167 (на 5 вересня – 2.7431) 100 PLN – 267.7578 (на 5 вересня – 271.7213).

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