Перехід “Краковець-Корчова” реконструюватимуть у два етапи

Львів. 6 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 5 вересня у рамках робочої поїздки у Яворівський район оглянув реконструкцію митного переходу «Краковець-Корчова».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Михайло Цимбалюк наголосив, що обсяг виконання робіт потрібно розділити на дві частини: основна частина робіт буде виконана до грудня 2011 року, а решта робіт буде виконано весною 2012 року.

Голова облдержадміністрації наголосив на необхідності облаштування митної інфраструктури, зокрема на межі із Республікою Польща. Михайло Цимбалюк додав, що реконструкція приміщення митного переходу відбувається за кошти Державного бюджету України.

Голова також повідомив, що найближчим часом матиме зустріч із головою Державної митної служби України Ігорем Калєтніковим, під час якої будуть узгоджені спільні дії щодо реконструкції приміщень та самого митного переходу «Краковець-Корчова».

Нагадаємо, на Львівщині триває реконструкція автомобільних доріг державного значення, зокрема «Львів-Краковець», «Львів-Шегині» та «Львів-Рава-Руська». У рамках реконструкції трьох основних магістралей області дорога буде відремонтована до самого кордону із Польщею.