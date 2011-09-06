На Львівщині сьогодні дощ, грози

Львів. 6 вересня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області через сильні дощі та зливи оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

В області хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, місцями град. Вранці та вдень подекуди сильні дощі, в окремих районах сильні зливи.

Вітер південно-східний, з переходом на південно-західний 7 – 12 м/с, місцями шквали 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі 11 – 16º тепла, вдень 14 – 19º тепла.