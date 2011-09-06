Чоловік з пневматичної гвинтівки підстрелив дитину

Львів. 6 вересня. УНІАН. Правоохоронці Львівщини затримали 55-річного чоловіка, який поранив з пневматичної гвинтівки 10-річного хлопчика. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці з’ясували, що поранення хлопчику наніс 55-річний чоловік.

«Місцевий мешканець у своєму саду випробовував пневматичну гвинтівку іноземного виробництва марки «GAMO MASTER POINT» №С-471050 калібру 4,5 мм. Чоловік каже, що він нікого поблизу не бачив і не знав, що поранив хлопчика», - зазначив начальник Новороздільського МВ ГУМВС України у Львівській області Ярослав Грицик.

Хлопчик разом із друзями бігав неподалік саду, де чоловік випробовував зброю. Школяр навіть не помітив, що його поранили, він лише відчув біль у нозі. Батьки відвезли його до лікарні, де медики виявили кулю.

За цим фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи.