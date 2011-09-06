Львів’янка замовила 1,2 кг наркотиків через Інтернет

Львів. 6 вересня. УНІАН. У Львові співробітники СБУ вилучили контрабандну партію таблеток з вмістом псевдоефедріну – прекурсору, що використовується для виготовлення різного роду наркотиків і психотропних речовин. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Незаконне переміщення лікарських засобів з вмістом прекурсору організувала 53-річна місцева мешканка, яка скористалась для цього міжнародним поштовим відправленням. Пігулки зловмисниця замовила у однієї з фармацевтичних фірм Великобританії через мережу Інтернет. Бандероль львів’янка оформила на свого родича похилого віку.

Після одержання адресатом поштового відправлення правоохоронці виявили у пакунку понад 20 тис. таблеток з прекурсорами загальною масою понад 1,2 кг.

Слідчими УСБУ у Львівській області стосовно контрабандистки порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За цей злочини передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 12-ти років із конфіскацією майна.