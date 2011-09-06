У “Шегинях” виявлено самурайський меч

Львів. 6 вересня. УНІАН. Прикордонники Мостиського загону в легковому автомобілі "Мітсубісі Лансер”, виявили самурайський меч. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

В’їжджаючи в Україну через пункт пропуску «Шегині» громадянин України помітно нервував. Під час спільного прокордонно-митного оформлення інспектор прикордонної служби, помітив хвилювання водія. На основі аналізу та оцінки ризиків тому було прийнято рішення про проведення спільного поглибленого огляду даного автомобіля.

Під час огляду, було виявлено не задекларований в установленому порядку самурайський меч в ножнах розміром 105 сантиметрів – 1 штука, який знаходився у багажному відділі автомобіля, загорнутий в ковдру.

Виявлений товар вилучено та передано на склад митниці для проведення подальшої експертизи.