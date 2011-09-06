Мешканку Львівщини привітали із 100-літнім ювілеєм

Вручили цінні подарунки

Львів. 6 вересня. УНІАН. Начальник головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк, 3 вересня, від імені Президента України Віктора Януковича та голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, привітав із 100-літнім ювілеєм мешканку села Желдець Кам’янка-Бузького району Люлюк Марію Василівну. про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Василь Мартиняк побажав ювілярці міцного здоров’я та вручив вітальну листівку та цінні подарунки.

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