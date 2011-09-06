У Львові сталося потрійне ДТП
12:59, 06 вересня 2011Львів
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Травмовано двох жінок
Львів. 6 вересня. УНІАН. Вчора у Львові на перехресті проспекту Червоної Калини – вулиці Угорської 35-річний водій автомобіля «Міцубіші» скоїв зіткнення з автомобілем «Шкода».
Як повідомсили УНІАН у ДАІ області, своєю чергою, автомобіль «Шкода», інерційно рухаючись, зіткнувся з іншим автомобілем – «Пежо-206», який був припаркованим попереду.
У результаті зіткнень 27-річна водій автомобіля «Пежо-206» та пасажир цього автомобіля, 28-річна львів’янка, отримали тілесні ушкодження.
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