У Львові сталося потрійне ДТП

Львів. 6 вересня. УНІАН. Вчора у Львові на перехресті проспекту Червоної Калини – вулиці Угорської 35-річний водій автомобіля «Міцубіші» скоїв зіткнення з автомобілем «Шкода».

Як повідомсили УНІАН у ДАІ області, своєю чергою, автомобіль «Шкода», інерційно рухаючись, зіткнувся з іншим автомобілем – «Пежо-206», який був припаркованим попереду.

У результаті зіткнень 27-річна водій автомобіля «Пежо-206» та пасажир цього автомобіля, 28-річна львів’янка, отримали тілесні ушкодження.