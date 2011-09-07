Лісники вкрали деревини на 1 млн грн

Львів. 7 вересня. УНІАН. Прокуратура Львівської області затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно службових осіб, злочинними діями яких завдано шкоди лісовому господарству на суму понад 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Досудовим слідством, яке проводилось відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ МВС України у Львівській області з’ясовано, що лісник і лісничий одного з районних лісництв області, вступивши в злочинну змову із керівником підприємства-заготівельника деревини розкрадали особливо цінну деревину дуба.

Вказані особи свідомо вносили неправдиві відомості до документів, які відображають кількість дерев, що знаходились у ділянках лісу, який підлягав порубці, внаслідок чого підприємство-заготівельник неконтрольовано проводило вирубку значно більшої кількості дерев, ніж воно оплатило, таким чином вільно привласнюючи заготовлену деревину. Такими діями завдано шкоди лісовому господарству на понад 1 млн. грн.

На даний час, кримінальну справу за обвинуваченням згаданих осіб за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 367 КК України (привласнення майна шляхом заволодіння службовим становищем, службове підроблення та службова недбалість) скеровано в суд для розгляду по суті.

Обвинуваченим у справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З метою відшкодування завданої злочином шкоди накладено арешт на майно обвинувачених вартістю понад 3 млн. грн.