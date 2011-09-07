На Львівщині 2034 дітей-сиріт перебувають під опікою

Львів. 7 вересня. УНІАН. На 1 вересня у Львівській області проживає 2846 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них 2034 перебувають під опікою та піклуванням. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З початку року громадянами України усиновлено 55 дітей ( 2010р.- 46 дітей). Громадянами іноземних країн усиновлено 6 дітей ( 2010 р. – 6 дітей). Взято під опіку/піклування 252 дітей, знято з 241 дитини.

В області функціонує 20 дитячих будинків сімейного типу куди влаштовано 133 дитини та 83 прийомних сім'ї де проживає 122 дитини.

На обліку на усиновлення перебуває 97 кандидатів в усиновлювачі (2010 р. -102 кандидати).