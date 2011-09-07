Міліціонер збував в колонії наркотики

Львів. 7 вересня. УНІАН. Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу проти оперуповноваженого одного з районних відділів внутрішніх справ УМВС України в Івано-Франківській області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 364 та ч.2 ст. 307 КК України (зловживання владою та службовим становищем та незаконний збут наркотичних засобів).

Встановлено, що правоохоронець, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, шляхом приховування приніс на територію однієї з виправних колоній у Львівській області особливо небезпечні наркотичні засоби, які в подальшому збув одному із засуджених.

Вищезгаданому працівнику правоохоронного органу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування кримінальної справи проводиться прокуратурою області.

Варто зазначити, що Кримінальним кодексом України за вчинення вказаних вище злочинів, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.