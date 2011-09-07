Львівські митники виявили авто з тайником

Львів. 7 вересня. УНІАН. У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» працівники митниці затримали автомобіль, у якому був спеціально виговлений тайник для перевезення товару.

Українець намагався ввезти автомобілем «Ford» з Республіки Польща смугою спрощеного контролю «зелений коридор» автозапчастини різних найменувань – 303 шт, препарат для травлення поверхонь металів - 75 л, шини для вантажного а/м – 2 шт, цибулини квітів – 115 кг, м’ясо свинне свіже – 60 кг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Увесь товар він сховав у тайнику, який виготовив шляхом закріплення до торців правого та лівого борту кузова автомобіля листового металу з вертикальними стінками висотою 28 см відносно рівня днища кузова автомобіля.

Прихований товар був виявлений при проведенні митного контролю транспортного засобу у боксі поглибленого догляду, шляхом демонтажу листів фанери з днища пасажирського салону автомобіля.

Товар, вартість якого буде встановлено додатково, та автомобіль вартістю 23915 грн. затримано.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 339, 352 Митного кодексу України.