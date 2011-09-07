Мешканка Стрийщини відзначила 100-літній ювілей
10:19, 07 вересня 2011Львів
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Вручили цінні подарунки
Львів.7 вересня. УНІАН. 4 вересня начальник головного управління праці та соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Василь Мартиняк, від імені Президента України Віктора Януковича та голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка, привітав зі 100-літнім ювілеєм мешканку села Угерсько Стрийського району Стасулу Марію Миколаївну.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Василь Мартиняк побажав ювілярці міцного здоров'я і вручив вітальну листівку та цінні подарунки.
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