У Львові пройдуть змагання зі стрільби з лука

Львів. 7 вересня. УНІАН. 11-17 вересня у Львові на стадіоні навчально-спортивної бази обласної організації ФСТ «Динамо» розпочнуться традиційні Міжнародні змагання зі стрільби з лука «Золота Осінь – 2011», присвячені 80-річчю від дня створення Всесвітньої федерації стрільби з лука.

Захід проводиться за підтримки Львівської обласної державної адміністрації.

«Цей турнір є одним з найдавніших спортивних змагань, який 48 років поспіль проводиться саме у Львові, внесений до календаря міжнародних змагань FITA і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука», – йдеться в повідомлені.

Цьогоріч за попередніми заявками у змаганнях братимуть участь понад 200 лучників, які представлятимуть збірні команди: Росії, Білорусії, Польщі, Іспанії, Казахстану, Румунії, та 10 областей України, м.Києва та АР Крим.

Урочисте відкриття Міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота Осінь – 2011» відбудеться 13 вересня 2011 року о 12.30, за адресою: вул.Янева, 10.