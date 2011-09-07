На трасі Львів-Луцьк згорів легковик

17:01, 07 вересня 2011
Львів
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Через замикання електромережі

Львів. 7 вересня. УНІАН. Вчора, 6 вересня, у с. Жовтанці Кам’янка-Бузького району Львівщини на трасі Львів-Луцьк згорів легковий автомобіль ВАЗ-21043.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Автомобіль згорів вщент.

«Причина пожежі – коротке замикання електромережі», – зазначають в обласному управлінні МНС.

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