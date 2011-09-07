На ринку у Львові трактор переїхав чоловіка

Львів. 7 вересня. УНІАН. На львівському ринку трагічно загинув 62-річний житель села Великий Дорошів Жовківського району Львівської області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, інцидент трапився 5 вересня на ринку «Краківський», що у центрі міста. Чоловік під час ручного запуску двигуна трактора «ЮМЗ» втратив рівновагу і впав під задні колеса трактора.

Трактор після запуску почав рухатися та переїхав чоловіка, який від отриманих травм помер на місці події до приїзду медиків.