Підприємства Львівщини реалізували продукції на 4,5 млрд. грн.

Львів. 8 вересня. УНІАН. У 2011 році індекс обсягів виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів зріс на 7,6% в порівнянні з 2010 роком. Про це повідомила начальник відділу координації роботи підприємств харчової і переробної промисловості управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації Катерина Олинець.

Обсяг переробки чаю та кави зріс на 24%, до відповідного періоду минулого року, виробництво сухарів та печива тривалого зберігання на 13,4%, виробництво інших харчових продуктів – на 11,8%, виробництво м’яса та м’ясних продуктів – на 11,2%, виробництво хліба та хлібобулочних виробів – на 11,1%, виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв – на 10,9%, виробництво молочних продуктів та морозива – на 6,4%.

Обсяг реалізованої продукції за 7 місяців становить 4,5 млрд. грн., що на 1,1 млрд. грн., або 32,3% більше до відповідного періоду 2010 року.