Офіційний курс валют на 8 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 8 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.2700 (на 7 вересня – 797.2700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1119.0482 (на 7 вересня – 1124.0710) 10 RUB – 2.7035 (на 7 вересня – 2.6925) 100 PLN – 265.2653 (на 7 вересня – 265.5809).

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