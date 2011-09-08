На Львівщині оголошено штормове попередження

Львів. 8 вересня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області черех дощ та грози оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

В області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, слабкий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 5 – 10º тепла, вдень 15 – 20º тепла.

Водночас за інформацією синоптиків, у Львові, Славську, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Сколе сьогодні пройдуть короткочасні дощі.

У Карпатах збережеться хмарна погода з проясненнями, місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі від +11 до +14, вдень до +19 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.