На Львівщині очікують зібрати 1,5 млн. тонн картоплі

Львів. 8 вересня. УНІАН. На 7 вересня на загальній площі 45,5 тис. га зібрано 860,5 тис. тонн картоплі. Про це повідомив начальник відділу організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва управління агропромислового розвитку Львівської ОДА Іван Журик.

Очікується, що цьогорічна урожайність картоплі по області становитиме 1 млн. 465,7 тис. тонн.

Нагадаємо, що минулого року в області було зібрано 1 млн 258,8 тис. тонн.

Окрім того, у господарствах Бродівського, Буського, Золочівського, Радехівського і Сокальського районів розпочато копання цукрових буряків.

Загалом на площі 1,7 тис. га зібрано 70 тис. тонн цієї сільськогосподарської культури.