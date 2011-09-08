На кордоні затримано партію CD-дисків

Львів. 8 вересня. УНІАН. У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили велику партію не задекларованих носіїв інформації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Західного регіонального правління ДПС України.

Прибувши в Україну на мікроавтобусі марки «Рено». громадянин України з певних причин «забув» задекларувати товар який ввозить.

Проте, під час візуального огляду транспортного засобу у прикордонного наряду виникла підозра щодо можливого переміщення товарів заборонених для ввозу в Україну.

Автомобіль був виведений із загального потоку руху та направлено на окремий майданчик для проведення огляду транспортного засобу. Підозри правоохоронців підтвердилися, адже під час спільного огляду мікроавтобуса було виявлено: 2 060 штук CD-дисків для лазерних систем зчитування, які знаходилися у багажному відсіку автомобіля. Товар вилучено та передано на склад митниці. По факту виявлення товару складено протокол.

Сума оцінки склала понад 76 тисяч гривень.