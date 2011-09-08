У Дрогобичі та Славську готують бази до Євро-2012

Львів. 8 вересня. УНІАН. Заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький 8 вересня провів виїзну нараду в м. Дрогобич та смт. Славське Сколівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час наради в м. Дрогобич проведено огляд реконструкції тренувальної бази - стадіону «Галичина» та розглянуто питання дотримання графіку будівельних робіт й ряд проблемних питань, пов’язаних з будівництвом стадіону.

В смт. Славському проводився огляд готельної інфраструктури для підготовки пропозицій щодо включення в Державну цільову програму одного з готелів, як базового табору з розміщення футбольної команди в рамках підготовки до Чемпіонату Європи із футболу 2012 року.

Також проведено огляд будівництва тренувальної бази – стадіону в смт. Славське на вул. Ольги Степанівни, де розглянуто графік виконання будівельних робіт та ряд проблемних питань пов’язаних з будівництвом стадіону.